Телефоны
Сегодня 18:12
МТС распродаёт недорогой смартфон Honor с сервисами Google и тройной камерой
За 11 тысяч рублей
В интернет-магазине МТС можно со скидкой купить недорогой смартфон Honor 20E — менее чем за 11 тысяч рублей. У него на борту есть сервисы Google.
Модель с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти оценена в 10 990 рублей вместо 13 990. Сообщается, что смартфон продаётся в рамках акции «Счастливые часы в МТС с 18:00 до 02:00» по местному времени. По Яндекс.Маркету видно, что это самое выгодное предложение с Honor 20E. Необходимо проверить наличие смартфона в вашем городе.
Напомним, устройство оснащено тройной камерой с главным модулем на 24 Мп, широкоугольным объективом с углом обзора 120° и датчиком глубины. Honor 20E получил 6,21-дюймовый экран, процессор Kirin 710F и аккумулятор ёмкостью 3340 мАч.