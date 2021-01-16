МТС распродаёт недорогой смартфон Honor с сервисами Google и тройной камерой

Модель с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти оценена в 10 990 рублей вместо 13 990. Сообщается, что смартфон продаётся в рамках акции «Счастливые часы в МТС с 18:00 до 02:00» по местному времени. По Яндекс.Маркету видно, что это самое выгодное предложение с Honor 20E. Необходимо проверить наличие смартфона в вашем городе.