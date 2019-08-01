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МТС распродаёт прошлогодний флагман Honor по цене новых бюджетных смартфонов

Honor 10
В прошлом году Huawei представила флагманский смартфон Honor 10. Он оказался привлекателен, в первую очередь, ценой: для его характеристик 27 тысяч рублей выглядели вполне по-божески. И вот, спустя год, МТС распродаёт Honor 10 за 14 990 рублей.

Конечно, смартфон убавил в цене за год и без акций МТС. В салонах оператора он стоит стандартно 19 990 рублей, но с сегодняшнего дня при покупке смартфона клиенту будет возвращаться 5 тысяч рублей. Это кэшбэк. Потратить его можно на будущие покупки в МТС или на пополнение мобильного счёта. Продлится акция до конца года.

Напомним, Honor 10 работает на процессоре Kirin 970, имеет 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной (за 14 990 — 64 ГБ). Диагональ его IPS-экрана равна 5,84 дюйма. Основная камера представлена двумя датчиками на 16 и 24 Мп. Фронтальная — на 24 Мп. Аккумулятор имеет ёмкость 3000 мАч. Есть модуль NFC.

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