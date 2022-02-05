МТС разослал SMS об изменении тарифов, но не уточнил цены

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МТС разослал SMS об изменении тарифов, но не уточнил ценыОсталось ждать
На днях компания МТС начала рассылку сообщений своим пользователям, в которой сообщается об изменении цен на определенные тарифы. Но вот незадача – компания не уточняет на какую сумму изменятся цены.
Блогер Алексей Надежин сообщил, что ему на телефон пришла СМС, в которой сотовый оператор предупреждает его, что ценовая политика его тарифа изменится 14 февраля 2022 года. Далее МТС предлагает прочитать их статью о том, почему они меняют цены на тарифы. Однако, по словам Надежина, ему так и не удалось нигде найти точную информацию о том, насколько вообще изменится его тариф.
Многие пользователи в комментариях под постом Алексея считают, что изменение цен связано с выполнением “закона Яровой”, который обязывает операторов хранить данные о звонках, переписках и исходящем трафике своих пользователей.
Источник: Алексей Надежин