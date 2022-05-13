МТС разрешил оплачивать покупки в кредит со счёта мобильного

«Лимит» позволяет «уходить в минус», пользуясь услугами связи. Кроме того, абоненты смогут оплачивать услуги и покупки с мобильного счёта на различных сайтах в кредит. В пресс-релизе компании утверждается, что платежи с мобильного счёта популярны при оплате услуг связи и ЖКХ, игр, подписок и контента в соцсетях, штрафов и налогов, погашения кредитов и покупок в онлайн-магазинах, в том числе на Aliexpress.

Опция «Лимит» может выручить, когда банковская карта заблокирована или на ней нет денег. Можно ежемесячно тратить до 3 тысяч рублей. Бесплатный льготный период использования опции составляет пять дней. После этого плата за использование «Лимита» при задолженности свыше тысячи рублей составляет 149 рублей в месяц.