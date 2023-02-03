МТС: у москвичей поголовно айфоны

Утверждается, что Apple впервые удалось занять первое место в Москве. Айфонами пользуется каждый третий житель столицы — 28%. Ранее большинство было у Samsung. Теперь компания занимает второе место с долей в 26%. За ней следуют Xiaomi (22%), Honor (10%), Realme (2%).

МТС уточнила, что в Москве самая большая доля владельцев смартфонов Apple в России. Самая популярная модель — iPhone 11. Далее идут: