МТС: у москвичей поголовно айфоны

12:18, 03 февраля 2023
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МТС: у москвичей поголовно айфоныБольше, чем у жителей других городов
Аналитики МТС рассказали, какими устройствами пользуются жители столичного региона.
Фото: Unsplash
Утверждается, что Apple впервые удалось занять первое место в Москве. Айфонами пользуется каждый третий житель столицы — 28%. Ранее большинство было у Samsung. Теперь компания занимает второе место с долей в 26%. За ней следуют Xiaomi (22%), Honor (10%), Realme (2%).
МТС уточнила, что в Москве самая большая доля владельцев смартфонов Apple в России. Самая популярная модель — iPhone 11. Далее идут:
- Apple iPhone 7
- Apple iPhone XR 64
- Xiaomi Redmi 9A
- Samsung Galaxy A12
- Samsung Galaxy A51
- Xiaomi Redmi 9C
- Apple iPhone 12
- Samsung Galaxy A50
- Xiaomi Redmi Note 8 Pro