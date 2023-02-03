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12:18, 03 февраля 2023
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МТС: у москвичей поголовно айфоны

Больше, чем у жителей других городов

Аналитики МТС рассказали, какими устройствами пользуются жители столичного региона.

МТС: у москвичей поголовно айфоны

Фото: Unsplash

Утверждается, что Apple впервые удалось занять первое место в Москве. Айфонами пользуется каждый третий житель столицы — 28%. Ранее большинство было у Samsung. Теперь компания занимает второе место с долей в 26%. За ней следуют Xiaomi (22%), Honor (10%), Realme (2%).

МТС уточнила, что в Москве самая большая доля владельцев смартфонов Apple в России. Самая популярная модель — iPhone 11. Далее идут:

  • Apple iPhone 7
  • Apple iPhone XR 64
  • Xiaomi Redmi 9A
  • Samsung Galaxy A12
  • Samsung Galaxy A51
  • Xiaomi Redmi 9C
  • Apple iPhone 12
  • Samsung Galaxy A50
  • Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Источник:МТС
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