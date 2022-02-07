МТС запустил удобный сервис по продаже iPhone и других смартфонов по подписке

Новая программа называется МТС Upgrade и работает на базе сервиса Forward Leasing. Оставить заявку на участие можно в розничном магазине МТС или на сайте Forward Leasing.

Первый свой подписочный сервис МТС запустил в 2018 году. Теперь же его решили перезапустить. Больше не нужно оформлять подписку с определённым тарифом и списанием средств со счёта мобильного телефона.

Взять смартфон по подписке может любой россиянин старше 18 лет. Вносить ежемесячные платежи можно в любом банке. Участник должен выплатить 60% от цены устройства, а затем имеет право поменять его на другую модель или полностью выкупить в свою собственность, заплатив оставшуюся стоимость.

По программе доступны почти все модели iPhone. Скоро появятся смартфоны Samsung и других брендов.