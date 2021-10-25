Мужчина подал в суд на Apple за отказ ремонтировать iPhone по гарантии

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Мужчина подал в суд на Apple за отказ ремонтировать iPhone по гарантииА ещё ему возможно сломали слот под SIM-карту в сервисе
Владелец iPhone из Сан-Франциско подал в суд на Apple из-за того, компания отказалась ремонтировать устройство, хотя поломка была гарантийным случаем.
Истец хочет, чтобы Apple возместила ему $1383,13 — это стоимость смартфона. Изначально он был куплен у официального продавца во Вьетнаме в октябре 2020 года. По словам истца, iPhone 12 находится под гарантией Apple до октября 2022 года.
Когда пользователь вернулся в США во время пандемии, его телефон не смог определить американскую симку. Мужчина обратился к Apple, ему посоветовали обратиться в салон. Там устройство отправили на диагностику, а когда оно вернулось, сказали: «Мы не собираемся его ремонтировать, так как смартфон был подделан». Мужчина спросил, как именно он был подделан, на это ему не ответили. После этого пользователь заметил, что у смартфона сломан слот под симку.
Теперь мужчина пытается восстановить справедливость.
Источник: Business Insider