Мужчина попал в Книгу рекордов Гиннеса, собрав 3456 телефонов в коллекции

Он начал собирать коллекцию до появления айфонов? Нет. Андрей погрузился в свое хобби в 2018 г. и собрал свою колоссальную коллекцию всего за пять лет.

На снимке, подтвержденном Гиннесом, видно, что комната превратилась в страну чудес, стены которой украшает море телефонов. Если приблизить снимок, то можно увидеть и культовые Motorola Razr V3, и Pixel, и классические iPhone.

Флагманский смартфон Red Magic 9 Pro, работающий на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3, вполне мог бы стать частью коллекции Андрея, но он пока что не вышел. Зато установил новый рекорд в популярном бенчмарке AnTuTu — более 2 млн баллов.