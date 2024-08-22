Мужчина украл 121 смартфон за один день

Опубликовано 22 августа 2024, 22:33
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Мужчина украл 121 смартфон за один деньИ попытался увезти их в Италию
Швейцарская полиция обнаружила более 100 украденных смартфонов, спрятанных в фольгу, после того как мужчина попытался незаконно вывезти их из Швейцарии в Италию. Телефоны, включая 71 iPhone и 29 устройств Samsung, были найдены завернутыми в фольгу и спрятанными в толстом одеяле в багаже подозреваемого, когда он пытался пересечь границу с Миланом на поезде.
Подозреваемый, 40-летний гражданин Румынии, был задержан. Все телефоны были украдены во время музыкального фестиваля Street Parade в Цюрихе 10 августа.
Сейчас власти работают над тем, чтобы вернуть найденные устройства их законным владельцам. Использование подозреваемым фольги, скорее всего, было попыткой избежать обнаружения сканерами безопасности, но в конечном итоге это не помешало его аресту.