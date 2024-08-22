Мужчина украл 121 смартфон за один день

Подозреваемый, 40-летний гражданин Румынии, был задержан. Все телефоны были украдены во время музыкального фестиваля Street Parade в Цюрихе 10 августа.

Сейчас власти работают над тем, чтобы вернуть найденные устройства их законным владельцам. Использование подозреваемым фольги, скорее всего, было попыткой избежать обнаружения сканерами безопасности, но в конечном итоге это не помешало его аресту.