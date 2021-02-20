МВД начало закупать технику для чтения переписки в Skype, WhatsApp и Facebook

Об этом узнало издание CNews. Журналисты пишут, что подразделения МВД разместили закупки аппаратно-программных комплексов для «съёма, исследования и анализа данных из мобильных устройств».

Подразделения МВД потратят на это десятки миллионов рублей. Сейчас закупки стали особенно крупными. То есть ранее управления МВД уже закупали подобное оборудование, но в меньших объёмах. CNews не рассказали, зачем силовикам закупка такой техники.

Журналисты узнали, что закупаемое оборудование предназначено для копирования информации, в том числе скрытой и удалённой. Оно подходит для устройств под управлением iOS, Android, BlackBerry, Symbian, WindowsMobile, WindowsPhone и др. Оборудование должно находить и декодировать истории сообщений Skype, ICQ, WhatsApp и др. Оно будет представлять собой ноутбук с одним или более SSD-накопителем. В систему будет входить адаптер для подключения мобильных устройств.