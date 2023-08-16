МВД захотело получать данные с телефонов россиян без суда

МВД захотело получать данные с телефонов россиян без судаПриравняв их к данным, необходимым для проведения следственных действий
Министерство внутренних дел (МВД) РФ предложило внести изменения в закон «Об оперативно-розыскной деятельности», приравнивающие любую информацию, передаваемую через Интернет, к данным, необходимым для проведения следственных действий. Для доступа к ним не понадобится решение суда, пишет «Коммерсантъ»
© Ferra.ru / Kandinsky 2.2
Эти изменения наделяют правоохранительные органы правом оперативного и досудебного доступа к удаленной информации из дата-центров, облачных хранилищ, операторов связи и устройств граждан.
МВД предлагает четко прописать полномочия правоохранительных органов в рамках оперативно-розыскной деятельности (ОРД) по доступу к широкому спектру информации в режиме реального времени, в том числе передаваемой через Интернет. ОВД в России могут осуществлять, в частности, сотрудники МВД и ФСБ.
Необходимость удаленного доступа объясняется распространением преступлений, связанных с использованием Интернета, в том числе с использованием VPN.
В прошлом году МВД зарегистрировало 522 тыс таких преступлений, что составило 22% от общего числа зарегистрированных преступлений.