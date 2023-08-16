МВД захотело получать данные с телефонов россиян без суда

Эти изменения наделяют правоохранительные органы правом оперативного и досудебного доступа к удаленной информации из дата-центров, облачных хранилищ, операторов связи и устройств граждан.

МВД предлагает четко прописать полномочия правоохранительных органов в рамках оперативно-розыскной деятельности (ОРД) по доступу к широкому спектру информации в режиме реального времени, в том числе передаваемой через Интернет. ОВД в России могут осуществлять, в частности, сотрудники МВД и ФСБ.

Необходимость удаленного доступа объясняется распространением преступлений, связанных с использованием Интернета, в том числе с использованием VPN.

В прошлом году МВД зарегистрировало 522 тыс таких преступлений, что составило 22% от общего числа зарегистрированных преступлений.