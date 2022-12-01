Мы знаем, что вы забываете: почему опасно оставлять включенной геолокацию на телефоне

Мы знаем, что вы забываете: почему опасно оставлять включенной геолокацию на телефонеИ как ее выключить
Использование геолокации в смартфоне сильно упрощает жизнь, однако забывать об ее отключении не стоит. Как раз об опасностях включенной геолокации в беседе с агентством “Прайм” рассказал рассказал Валерий Степанов, руководитель Центра компетенций по информационной безопасности "Т1 интеграция".
Смартфоны, да и не только, хранят огромное количество информации, которая может попасть в руки злоумышленников из-за самой обычной неосторожности.
Информация о геолокации устройства, например, состоит из данных с сотовых вышек, Wi-Fi соединений, фотографий и хранится в облачных хранилищах, поясняет эксперт. Это, в свою очередь, позволяет мошенникам вычислить местоположение пользователя и другую личную информацию.
Поэтому, в целях безопасности, советует Степанов, следует периодически отключать геолокацию, что можно сделать в настройках смартфона.