Мы знаем, что вы забываете: почему опасно оставлять включенной геолокацию на телефоне

Смартфоны, да и не только, хранят огромное количество информации, которая может попасть в руки злоумышленников из-за самой обычной неосторожности.

Информация о геолокации устройства, например, состоит из данных с сотовых вышек, Wi-Fi соединений, фотографий и хранится в облачных хранилищах, поясняет эксперт. Это, в свою очередь, позволяет мошенникам вычислить местоположение пользователя и другую личную информацию.

Поэтому, в целях безопасности, советует Степанов, следует периодически отключать геолокацию, что можно сделать в настройках смартфона.