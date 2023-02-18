«Мёртвые зоны»: в смартфонах Google Pixel 7 нашли новую проблему

Как рассказал один из пользователей, у его смартфона словно отключается нижний левый квадрант. В основном это устраняется перезагрузкой телефона. Происходит такое примерно два раза в день.

У других людей сенсор может перестать работать по всей площади дисплея. Ясно, что на такое поведение не влияет наличие или отсутствие защитной плёнки. Ещё один пользователь сообщил, что проблема исчезает после закрытия всех активных приложений и возврата на главный экран.