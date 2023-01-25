На 13% быстрее: представлен новый тип оперативной памяти для смартфонов

Новые чипы оперативной памяти на 13% быстрее, чем чипы LPDDR5X, которые недавно начали появляться на устройствах премиум-класса. LPDDR5T работает на скорости 9,6 Гбит/с. На этой скорости новая оперативная память может обрабатывать 77 ГБ данных за одну секунду.

Стоит обратить внимание, что 5T — это не новое поколение DRAM, а скорее усовершенствование 5X. Компания уже отправила своим партнёрам образцы — упаковки по 16 ГБ (они объединяют несколько чипов LPDDR5T в одном корпусе). SK hynix планирует начать массовое производство 5T RAM во второй половине этого года.