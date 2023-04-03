На 13 граммов легче и тоньше: каким будет новый складной смартфон Samsung

Согласно информации источника, новейшая складная модель будет весить 250 граммов, что на 13 граммов меньше, чем у её предшественника. Телефон станет будет тоньше в сложенном виде — всего 13,4 мм, что меньше 14,2 мм у Galaxy Z Fold 4.

Чтобы уменьшить вес и толщину смартфона, на этот раз Samsung применила каплевидный шарнир. Он сконструирован таким образом, что позволяет дисплею скручиваться внутри основного корпуса. Использование этого шарнира также позволяет полностью сложить телефон, гарантируя, что пыль или посторонние частицы не попадут внутрь него.