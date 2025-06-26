Опубликовано 26 июня 2025, 14:151 мин.
На 15% быстрее — Huawei о производительности новой раскладушки Pocket 2 PremiumHuawei раскрыла прирост производительности
Huawei поделилась подробностями о производительности новой складной модели Pocket 2 Premium Edition. Этот смартфон стал улучшенной версией первой раскладушки компании — P50 Pocket, выпущенной в 2021 году.
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По словам представителя службы поддержки Huawei, Pocket 2 Premium Edition работает на 15% быстрее, чем P50 Pocket. Однако обычная версия Pocket 2 опережает даже его — она даёт прирост производительности на 20% по сравнению с первой моделью.
Несмотря на небольшое отставание, в остальном Pocket 2 Premium практически не уступает — камера, фотофункции и надёжность остались на уровне основной версии Pocket 2.
Точные характеристики процессора пока не подтверждены, но предполагается, что в Pocket 2 Premium установят чип Kirin 9020A. Это может объяснять разницу в мощности.
Продажи смартфона стартуют 26 июня. Тогда же, скорее всего, компания официально раскроет остальные технические детали.