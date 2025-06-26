По словам представителя службы поддержки Huawei, Pocket 2 Premium Edition работает на 15% быстрее, чем P50 Pocket. Однако обычная версия Pocket 2 опережает даже его — она даёт прирост производительности на 20% по сравнению с первой моделью.

Несмотря на небольшое отставание, в остальном Pocket 2 Premium практически не уступает — камера, фотофункции и надёжность остались на уровне основной версии Pocket 2.

Точные характеристики процессора пока не подтверждены, но предполагается, что в Pocket 2 Premium установят чип Kirin 9020A. Это может объяснять разницу в мощности.

Продажи смартфона стартуют 26 июня. Тогда же, скорее всего, компания официально раскроет остальные технические детали.