На Alibaba заметили рекламу чехлов для невышедшего iPhone SE 4

Как и его предшественник, SE 4, похоже, не будет поддерживать MagSafe, поскольку на чехлах отсутствуют выравнивающие магниты. Задней камерой устройство также похоже на прошлую модель. А вот характеристики, по слухам, предложат значительное обновление: 48-Мп задний сенсор (по сравнению с 12-Мп) и 12-Мп фронтальная камера (по сравнению с 7-Мп). Дисплей, как ожидается, будет 6,1-дюймовым OLED по сравнению с 4,7-дюймовым ЖК-дисплеем SE 3. Он также может обладать повышенной яркостью для лучшей видимости при солнечном свете.

Официальный анонс покажет, правда ли это.