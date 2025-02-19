На Alibaba заметили рекламу чехлов для невышедшего iPhone SE 4

Опубликовано 19 февраля 2025, 23:581 мин.
На Alibaba заметили рекламу чехлов для невышедшего iPhone SE 4Подтверждая дизайн в преддверии запуска
Apple представит iPhone SE 4 сегодня в 10 утра по тихоокеанскому времени (21:00 по Москве), в преддверии этого события на Alibaba появились защитные чехлы для долгожданного телефона. Эти чехлы подтверждают предыдущие утечки информации о дизайне, показывающие, что SE 4 будет иметь «чёлку» и тонкие ободки, появится и Face ID вместо Touch ID.
© Alibaba
Как и его предшественник, SE 4, похоже, не будет поддерживать MagSafe, поскольку на чехлах отсутствуют выравнивающие магниты. Задней камерой устройство также похоже на прошлую модель. А вот характеристики, по слухам, предложат значительное обновление: 48-Мп задний сенсор (по сравнению с 12-Мп) и 12-Мп фронтальная камера (по сравнению с 7-Мп). Дисплей, как ожидается, будет 6,1-дюймовым OLED по сравнению с 4,7-дюймовым ЖК-дисплеем SE 3. Он также может обладать повышенной яркостью для лучшей видимости при солнечном свете.
Официальный анонс покажет, правда ли это.