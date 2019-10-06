На AliExpress нашли Huawei Mate 30 с предустановленным Google Play

Продавцы нащупали «золотую жилу»: в конце сентября по сети распространилась информация о приложении LZPlay, которое позволяло установить на смартфоны Google Play. С его помощью дельцы и исправили главный недостаток Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro. Теперь же, когда LZPlay прикрыли, смартфоны с «предустановленным» магазином приложений Google могут пользоваться хорошим спросом.

Однако не обошлось без нюансов. В смартфонах Mate 30 и Mate 30 Pro на AliExpress почему-то не работают ИК-излучатели и нет поддержки стилуса Huawei M-Pen. Также недоступны фирменное приложение погоды и калькулятор.

Если же сбросить всё до заводских настроек, то сервисы Google, ожидаемо, перестанут работать.