На AliExpress продают стационарный телефон на Android

На устройство обратил внимание сайт Rozetked. Цены на телефон начинаются с 10,5 тысячи рублей. На фотографиях устройства видно, что нём можно, например, запустить WhatsApp. Да и все остальные Android-приложения. Судя по всему, это планшет, помещённый в корпус стационарного телефона.