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На AliExpress продают стационарный телефон на Android
Стоит в пределах 15 тысяч рублей
На AliExpress продают необычный стационарный телефон с операционной системой Android. Он поддерживает 4G и, как считает продавец, подойдёт пожилым людям.
На устройство обратил внимание сайт Rozetked. Цены на телефон начинаются с 10,5 тысячи рублей. На фотографиях устройства видно, что нём можно, например, запустить WhatsApp. Да и все остальные Android-приложения. Судя по всему, это планшет, помещённый в корпус стационарного телефона.
Hindetel telephone Store
Телефон работает под управлением Android 8.0. Объём оперативной памяти у него составляет 2 ГБ, а постоянной — 16 ГБ. Устройство оснащено экраном диагональю 8 дюймов. Есть у него и фронтальная камера на 5 Мп. Питает телефон аккумулятор ёмкостью 2500 мАч.