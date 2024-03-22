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Опубликовано 22 марта 2024, 08:28
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На AliExpress уже появился флагман Asus Zenfone 11 Ultra, представленный около недели назад

По достаточно вкусной цене
Не прошло и недели с момента анонса, как Asus Zenfone 11 Ultra уже появился на AliExpress!

Этот монстр производительности построен на базе Snapdragon 8 Gen 3 и обладает искусственным интеллектом нового поколения.

Что вас ждет:

  • Мощный процессор
  • 120-Гц OLED-дисплей (144 Гц в игровом режиме)
  • Батарея на 5500 мАч
  • Тройная камера с записью видео в 8K
  • Android 14

На данный момент цена составляет 75 157 рублей за версию 12/256 ГБ (с купоном продавца). При этом на выбор есть несколько цветовых вариантов.

Напомним, что новинка — это первое столь крупное устройство линейки. Ранее Zenfone были последними настоящими флагманами в компактном корпусе.

Источник:Telegram
Автор:Булат Кармак
Теги:
#ASUS
,
#смартфон