На AliExpress уже появился флагман Asus Zenfone 11 Ultra, представленный около недели назад

Опубликовано 22 марта 2024, 08:28
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На AliExpress уже появился флагман Asus Zenfone 11 Ultra, представленный около недели назадПо достаточно вкусной цене
Не прошло и недели с момента анонса, как Asus Zenfone 11 Ultra уже появился на AliExpress!
Этот монстр производительности построен на базе Snapdragon 8 Gen 3 и обладает искусственным интеллектом нового поколения.
Что вас ждет:
- Мощный процессор
- 120-Гц OLED-дисплей (144 Гц в игровом режиме)
- Батарея на 5500 мАч
- Тройная камера с записью видео в 8K
- Android 14
На данный момент цена составляет 75 157 рублей за версию 12/256 ГБ (с купоном продавца). При этом на выбор есть несколько цветовых вариантов.
Напомним, что новинка — это первое столь крупное устройство линейки. Ранее Zenfone были последними настоящими флагманами в компактном корпусе.