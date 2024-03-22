На AliExpress уже появился флагман Asus Zenfone 11 Ultra, представленный около недели назад

Этот монстр производительности построен на базе Snapdragon 8 Gen 3 и обладает искусственным интеллектом нового поколения.

Что вас ждет:

Мощный процессор

120-Гц OLED-дисплей (144 Гц в игровом режиме)

Батарея на 5500 мАч

Тройная камера с записью видео в 8K

Android 14

На данный момент цена составляет 75 157 рублей за версию 12/256 ГБ (с купоном продавца). При этом на выбор есть несколько цветовых вариантов.

Напомним, что новинка — это первое столь крупное устройство линейки. Ранее Zenfone были последними настоящими флагманами в компактном корпусе.