На Android-смартфонах найдена новая дыра в безопасности

Что интересно, проект Allo закрыт ещё с марта 2019 года. На некоторых телефонах мессенджер остался, и кто-то им даже продолжает пользоваться. В принципе, приложение можно установить и сейчас, если скачать из интернета файл APK.

Сообщается, что проблема с безопасностью в основном затрагивает фирменные смартфоны Google, в том числе Pixel XL, Pixel 2 XL и Nexus 5X, с установленным антивирусом Avast, а также Huawei P20 Pro и Mate 20 Pro.

В предупреждении система советует удалить Google Allo немедленно. Пока компания никак ситуацию не прокомментировала.