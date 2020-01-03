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Сегодня 17:31
На Android-смартфонах найдена новая дыра в безопасности
Касается фирменного приложения Google
Пользователи Android-смартфонов столкнулись с проблемой — система начала предупреждать их о том, что фирменный мессенджер Google Allo заражён.
Что интересно, проект Allo закрыт ещё с марта 2019 года. На некоторых телефонах мессенджер остался, и кто-то им даже продолжает пользоваться. В принципе, приложение можно установить и сейчас, если скачать из интернета файл APK.
Сообщается, что проблема с безопасностью в основном затрагивает фирменные смартфоны Google, в том числе Pixel XL, Pixel 2 XL и Nexus 5X, с установленным антивирусом Avast, а также Huawei P20 Pro и Mate 20 Pro.
В предупреждении система советует удалить Google Allo немедленно. Пока компания никак ситуацию не прокомментировала.