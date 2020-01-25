На Android-телефонах нашли «неудаляемый» вирус

Специалисты нашли вирус-троян в конце прошлого года на некоторых устройствах. Сообщается, что вредоносная программа собирала прибыль от платных приложений или сама устанавливала их на смартфон. Кроме того, троян может удалять часть программного обеспечения девайса, поэтому избавиться от него становится сложно.

Название вируса — Android.Xiny.5261. Специалисты о нём знают ещё с 2015 года, однако с тех пор он усовершенствовался. Программа представляет опасность для версий Android до 5.1 включительно. Журналисты пишут, что устройства с такими версиями составляют 25-процентную долю. То есть старыми операционными системами пользуется каждый четвёртый пользователь Android.

В некоторых случаях избавиться от вируса можно, только если перепрошить систему.