На Android в Play Store появился первый нативный эмулятор PS3

aPS3e лучше всего работает на мощных устройствах с новыми процессорами и минимум 12 ГБ оперативной памяти. В приложении есть встроенные экранные кнопки, а также поддержка некоторых Bluetooth-контроллеров.

Пользователи отмечают проблемы с производительностью, вылетом приложения и несовместимостью с рядом игр. Даже на странице в Play Store разработчик предупреждает, что эмулятор работает нестабильно и не поддерживает все игры.

Сейчас aPS3e можно бесплатно скачать без рекламы, но есть и платная версия за 5 долларов.