На Android в Play Store появился первый нативный эмулятор PS3

Опубликовано 16 июня 2025, 08:151 мин.
На Android в Play Store появился первый нативный эмулятор PS3aPS3e уже доступен в Play Store
В Google Play Store появился aPS3e — первый для сервиса нативный эмулятор PlayStation 3 для Android. Пользователи черег него могут запускать некоторые игры с PS3 прямо на смартфоне. Однако стоит помнить: приложение всё ещё на стадии разработки, поэтому возможны сбои и ошибки.
© aPS3e
aPS3e лучше всего работает на мощных устройствах с новыми процессорами и минимум 12 ГБ оперативной памяти. В приложении есть встроенные экранные кнопки, а также поддержка некоторых Bluetooth-контроллеров.
Пользователи отмечают проблемы с производительностью, вылетом приложения и несовместимостью с рядом игр. Даже на странице в Play Store разработчик предупреждает, что эмулятор работает нестабильно и не поддерживает все игры.
Сейчас aPS3e можно бесплатно скачать без рекламы, но есть и платная версия за 5 долларов.