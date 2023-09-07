На что похож и стоит ли покупать новый смартфон Honor 90

Стекло у Honor 90 изогнуто сверху и снизу, что выглядит довольно необычно. Диагональ экрана при этом 6,7 дюйма, однако смартфон очень удобно лежит в руке. Дисплей очень яркий - 1600 нит, у него есть также небольшой ШИМ и есть фильтр вредного синего излучения, частота обновления составляет 120 Гц.

Сканер отпечатков пальцев находится у Honor 90 прямо в экране, но слишком низко. Также вам доступна разблокировка по лицу.

При этом на Honor 90 нет стереодинамиков, что очень странно. В комплекте со смартфоном при покупке вы получаете зарядку на 66 Вт, кабель, плёнку (сразу на экране).

Работает смартфон на процессоре Snapdragon 7 Gen 1. Что касается объёма памяти, то у вас есть на выбор 8/12 Гб ОЗУ и 256/512 Гб внутренней памяти. Подробнее о характеристиках Honor 90 - на изображении ниже. В Genshin Impact вы сможете играть на средних настройках с FPS 60 и с небольшими просадками время от времени.