На что похож и стоит ли покупать новый смартфон Honor 90

На что похож и стоит ли покупать новый смартфон Honor 90В нём есть почти всё, что нужно пользователю в 2023 году
Ведущий YouTube-канала THE ROCO рассказал о характеристиках Honor 90 и объяснил, стоит ли его сейчас приобретать.
Стекло у Honor 90 изогнуто сверху и снизу, что выглядит довольно необычно. Диагональ экрана при этом 6,7 дюйма, однако смартфон очень удобно лежит в руке. Дисплей очень яркий - 1600 нит, у него есть также небольшой ШИМ и есть фильтр вредного синего излучения, частота обновления составляет 120 Гц.
Сканер отпечатков пальцев находится у Honor 90 прямо в экране, но слишком низко. Также вам доступна разблокировка по лицу.
При этом на Honor 90 нет стереодинамиков, что очень странно. В комплекте со смартфоном при покупке вы получаете зарядку на 66 Вт, кабель, плёнку (сразу на экране).
Работает смартфон на процессоре Snapdragon 7 Gen 1. Что касается объёма памяти, то у вас есть на выбор 8/12 Гб ОЗУ и 256/512 Гб внутренней памяти. Подробнее о характеристиках Honor 90 - на изображении ниже. В Genshin Impact вы сможете играть на средних настройках с FPS 60 и с небольшими просадками время от времени.
На задней панели расположены три камеры. Основная имеет разрешение 200 Мп (но она без оптической стабилизации, видео может записывать максимум в 4К 30 к/с), широкоугольная - 12 Мп, датчик глубины - 2 Мп. Фронтальная камера при этом отличается разрешением 50 Мп и возможностью записывать видео в 4К. Примеры фотографий - выше.
Ёмкость батареи у Honor 90 составляет 5000 мА*ч, а хватает её примерно на 1,5 дня. Зарядка до 100% при этом займёт у вас примерно 45 минут, а за 15 минут смартфон заряжается до 45%.
Вывод
Из плюсов Honor 90 можно назвать отличный OLED-экран, который подойдёт даже для чувствительных глаз, достаточную производительность, хорошую камеру. При этом звук из монодинамика - «средний», да и такую цену хотелось бы иметь и поддержку беспроводной зарядки.