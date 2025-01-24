На eBay начали продавать смартфоны с установленным TikTok за тысячи долларов

Не имея четкого способа вернуть TikTok, продавцы пользуются ситуацией. Простой поиск «TikTok phone» на eBay показывает более 9000 объявлений о продаже подержанных телефонов с уже установленным TikTok.

Продавцы могут сделать это, просто выйдя из облачного аккаунта телефона вместо того, чтобы сбросить его до заводских настроек. Однако покупателям следует быть осторожными, так как они должны избегать синхронизации телефона с собственным облачным аккаунтом, чтобы сохранить приложение.

Цены на эти телефоны варьируются от 2 000 до 50 000 долларов, хотя неизвестно, покупает ли кто-нибудь их по таким высоким ценам.