На экранах iPhone есть скрытый QR-код для контроля затрат. И уже давно

QR-коды особенно важны для контроля производства стеклянных панелей китайскими поставщиками Lens Technology и Biel Crystal. В прошлом компания Apple испытывала трудности с точной оценкой количества брака, что приводило к увеличению производственных затрат. Чтобы решить эту проблему, Apple инвестировала миллионы в оснащение заводов лазерным и сканирующим оборудованием для нанесения и считывания микроскопических QR-кодов.

Первоначально лазерное травление кодов на стекле приводило к появлению дефектов экрана, но инженеры разработали инновационную технологию, использующую микроскопические линзы с кольцевым освещением. В результате процент брака при изготовлении стеклянных панелей снизился с 3 из 10 до 1 из 10, что позволило Apple ежегодно экономить сотни миллионов долларов.