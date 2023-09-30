На экранах iPhone есть скрытый QR-код для контроля затрат. И уже давно

На экранах iPhone есть скрытый QR-код для контроля затрат. И уже давноС 2020 года
Согласно недавнему сообщению The Information, компания Apple с 2020 года использует микроскопические QR-коды на экранах iPhone для оптимизации производства и значительной экономии средств. Эти QR-коды, размером с песчинку и невидимые невооруженным глазом, гравируются на стекле iPhone в процессе производства. Они помогают Apple отслеживать происхождение и качество компонентов.
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QR-коды особенно важны для контроля производства стеклянных панелей китайскими поставщиками Lens Technology и Biel Crystal. В прошлом компания Apple испытывала трудности с точной оценкой количества брака, что приводило к увеличению производственных затрат. Чтобы решить эту проблему, Apple инвестировала миллионы в оснащение заводов лазерным и сканирующим оборудованием для нанесения и считывания микроскопических QR-кодов.
Первоначально лазерное травление кодов на стекле приводило к появлению дефектов экрана, но инженеры разработали инновационную технологию, использующую микроскопические линзы с кольцевым освещением. В результате процент брака при изготовлении стеклянных панелей снизился с 3 из 10 до 1 из 10, что позволило Apple ежегодно экономить сотни миллионов долларов.