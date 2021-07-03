На флагманский смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra сняли фильм о подводной жизни

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Сегодня в 18:09
На флагманский смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra сняли фильм о подводной жизниЗасняли даже тигровых акул
Samsung объединилась с National Geographic, чтобы снять в 8K на смартфон Galaxy S21 Ultra подводный мир Мальдив.
Samsung Galaxy S21 Ultra доверили исследовательнице из National Geographic Малайке Ваз (Malaika Vaz). Она совершила путешествие на остров Фувахмулах.
У Galaxy S21 Ultra есть защита от воды по стандарту IP68, но это не даёт никакой гарантии, что телефон уцелеет при подводной съёмке в солёной воде. Поэтому смартфон поместили в специальный подводный чехол.
Исследовательница рассказала, что во время подводных съёмок была окружена тигровыми акулами, черепахами Хоксбилла, косяками рыб и кораллами. Она отметила, что этот опыт был для неё особенным и похвалила Galaxy S21 Ultra за возможности.