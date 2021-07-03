На флагманский смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra сняли фильм о подводной жизни

Samsung Galaxy S21 Ultra доверили исследовательнице из National Geographic Малайке Ваз (Malaika Vaz). Она совершила путешествие на остров Фувахмулах.

У Galaxy S21 Ultra есть защита от воды по стандарту IP68, но это не даёт никакой гарантии, что телефон уцелеет при подводной съёмке в солёной воде. Поэтому смартфон поместили в специальный подводный чехол.