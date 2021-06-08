На флагманский смартфон Samsung сняли подводное видео

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Сегодня в 12:28
На флагманский смартфон Samsung сняли подводное видеоGalaxy S21 Ultra
Samsung показала снятый на Galaxy S21 Ultra документальный фильм про подводный мир. Это было сделано в честь Всемирного дня океанов.
Фильм снял режиссёр Донг Сик Ким. На видео запечатлён подводный мир около острова Чеджу, расположенного у южного побережья Кореи.
Режиссёр рассказал, что замена тяжёлого оборудования на компактный смартфон помогло ему сократить расстояние между собой и объектами съёмки.
Samsung
Samsung напомнила, что Galaxy S21 Ultra защищён от влаги и пыли по стандарту IP68, что означает способность быть под водой на глубине до 1,5 метров в течение 30 минут. Однако для более глубокого погружения нужен отдельный водонепроницаемый чехол. Камеру также пришлось настроить до начала съёмки.
Режиссёр снимал морских животных на широкоугольную камеру, а кораллы — в разрешении 8K.