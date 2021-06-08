На флагманский смартфон Samsung сняли подводное видео

Samsung напомнила, что Galaxy S21 Ultra защищён от влаги и пыли по стандарту IP68, что означает способность быть под водой на глубине до 1,5 метров в течение 30 минут. Однако для более глубокого погружения нужен отдельный водонепроницаемый чехол. Камеру также пришлось настроить до начала съёмки.

Режиссёр снимал морских животных на широкоугольную камеру, а кораллы — в разрешении 8K.