На фоне ограничений китайские IT-гиганты обратили внимание на замену Android от Huawei

Например, компания Meituan активно ищет инженеров по инфраструктуре HarmonyOS, предлагая разработчикам с опытом работы с HarmonyOS зарплату от ¥40 000 до ¥60 000 (примерно $5 492 - $8 238) в месяц. Компании JD.com и NetEase также набирают разработчиков для конкретных приложений HarmonyOS.

В настоящее время более 700 млн устройств работают под управлением HarmonyOS, и более 2,2 млн сторонних разработчиков вносят свой вклад в развитие платформы.

Ожидается, что в предстоящей версии HarmonyOS Next будет прекращена поддержка приложений на базе Android, что подчеркивает приверженность Huawei своей независимой экосистеме.