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Сегодня 15:04
На фото из соцсети обнаружили загадочный смартфон Xiaomi
Пока непонятно, что за модель
Директор по новой продукции Xiaomi Ван Тенг Томасом (Wang Teng Thomas) опубликовал в китайской соцсети Weibo снимок, который был сделан на тренингах в компании. Однако на фото неожиданно обнаружили загадочный смартфон Xiaomi.
На снимке, сделанном на Redmi 10X, изображено множество различных смартфонов. Пользователи нашли на фотографии некое устройство, не анонсированное компанией официально. Оно выглядит довольно большим. Заднюю панель разглядеть нельзя из-за того, что она скрыта за чехлом.
Как отметил инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma), этим большим смартфоном может быть новинка в линейке Xiaomi Redmi. Другой китайский китайский информатор Digital Chat Station заявил, что устройство похоже на смартфон Redmi начального уровня без 5G.