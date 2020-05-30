На фото из соцсети обнаружили загадочный смартфон Xiaomi

На снимке, сделанном на Redmi 10X, изображено множество различных смартфонов. Пользователи нашли на фотографии некое устройство, не анонсированное компанией официально. Оно выглядит довольно большим. Заднюю панель разглядеть нельзя из-за того, что она скрыта за чехлом.

Как отметил инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma), этим большим смартфоном может быть новинка в линейке Xiaomi Redmi. Другой китайский китайский информатор Digital Chat Station заявил, что устройство похоже на смартфон Redmi начального уровня без 5G.