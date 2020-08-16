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На фото показали 50-кратный зум новейших флагманских смартфонов Samsung

Они ещё не поступили в продажу в России
Недавно Samsung представила новую флагманскую серию смартфонов Galaxy Note20. В продажу в России они поступят только 21 августа, но пользователи из Южной Кореи уже получили новинки в свои руки. На фото показали 50-кратный зум новейших смартфонов Samsung.

Старшая модель линейки Galaxy Note20 Ultra предлагает пятикратный оптический и 50-кратный цифровой зум. Фото, опубликованные в сети, демонстрируют, что камера смартфона действительно позволяет рассмотреть далёкие объекты. Например, американский флаг на мосту, который сложно увидеть невооружённым глазом.

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Напомним, система камер Galaxy Note20 Ultra включает в себя широкоугольный модуль на 108 Мп, ультраширокоугольный на 12 Мп, телеобъектив на 12 Мп и лазерный автофокус. Устройство оценено в 99 990 рублей за версию 256 ГБ.