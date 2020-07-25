На фото показали грядущий смартфон Samsung Note 20 в рабочем состоянии

О снимках рассказали в видеоблоге Sakitech. Отмечается, что их предоставил пользователь Джонни Тревино (Johnny Trevino).

Самая дорогая модель серии Galaxy Note 20 Ultra показана как спереди, так и сзади. На передней панели виден небольшой вырез под фронтальную камеру, загнутый на края по бокам экран, тонкие верхняя и нижняя рамки. На одном из фото также заметен стилус S Pen. Что касается задней панели, то фото доказывают: камера заключена в прямоугольный блок.