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На фото показали грядущий смартфон Samsung Note 20 в рабочем состоянии
Самую старшую модель линейки
До анонса смартфонов серии Samsung Galaxy Note 20 осталось совсем немного времени. Он должен состояться 5 августа. В сети же появляется всё больше информации о новинках. Недавно на фото показали грядущий смартфон Samsung Note 20 Ultra в рабочем состоянии.
О снимках рассказали в видеоблоге Sakitech. Отмечается, что их предоставил пользователь Джонни Тревино (Johnny Trevino).
Самая дорогая модель серии Galaxy Note 20 Ultra показана как спереди, так и сзади. На передней панели виден небольшой вырез под фронтальную камеру, загнутый на края по бокам экран, тонкие верхняя и нижняя рамки. На одном из фото также заметен стилус S Pen. Что касается задней панели, то фото доказывают: камера заключена в прямоугольный блок.