На фото показали прототип невыпущенного двухэкранного смартфона Microsoft

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На фото показали прототип невыпущенного двухэкранного смартфона MicrosoftВозможно, он никогда и не выйдет
Два года назад Microsoft анонсировала устройство Surface Neo, но так и не выпустило его на рынок. Сегодня в сети опубликовали прототип модели. Мы можем посмотреть на смартфон с двумя экранами, который, скорее всего, так и не выйдет.
Снимками поделился инсайдер Макс Вайнбах (Max Weinbach). Он рассказал, что смог добыть прототип Microsoft Surface Neo без экранов. Теперь инсайдер планирует найти подходящие по характеристикам дисплеи, чтобы собрать рабочее устройство.
Никаких официальных новостей о Surface Neo в последнее время не выходило. Причина задержки или возможной отмены запуска неизвестна. На этом всё мог повлиять коронавирус. Microsoft даже говорила, что ей пришлось пересмотреть свою стратегию после пандемии, особенно в отношении двухэкранных устройств.
Источник: Gizmochina