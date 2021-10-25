На фото показали прототип невыпущенного двухэкранного смартфона Microsoft

Возможно, он никогда и не выйдет

Два года назад Microsoft анонсировала устройство Surface Neo, но так и не выпустило его на рынок. Сегодня в сети опубликовали прототип модели. Мы можем посмотреть на смартфон с двумя экранами, который, скорее всего, так и не выйдет.