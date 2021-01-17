На фото показали внешность iPhone 5s, который так и не выпустили

Не исключено, что Apple хотела выпустить айфон в таком цвете, но есть версия, что данная расцветка использовалась исключительно во время разработки. Сообщается также, что прототип ‌iPhone‌ 5s был изготовлен в декабре 2012 года.

Цвет серого шифера был одним из самых недолговечных в линейке устройств Apple. Он был доступен только для ‌iPhone‌ 5, первого поколения iPad mini и пятого поколения iPod Touch. В итоге Apple отдала предпочтение более светлому оттенку.