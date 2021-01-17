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На фото показали внешность iPhone 5s, который так и не выпустили
В необычном цвете
Пользователь Twitter опубликовал фотографии прототипа iPhone 5s, который компания так и не сделала коммерческим смартфоном. Прототип выполнен в тёмно-сером цвете.
iPhone 5s представили в сентябре 2013 года. Apple предлагала смартфон в золотистом, серебристом и «космическом сером» цвете. Прототип iPhone 5s выглядит довольно необычно. Цвет его корпуса называют цветом серого шифера.
Не исключено, что Apple хотела выпустить айфон в таком цвете, но есть версия, что данная расцветка использовалась исключительно во время разработки. Сообщается также, что прототип iPhone 5s был изготовлен в декабре 2012 года.
Цвет серого шифера был одним из самых недолговечных в линейке устройств Apple. Он был доступен только для iPhone 5, первого поколения iPad mini и пятого поколения iPod Touch. В итоге Apple отдала предпочтение более светлому оттенку.