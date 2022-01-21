На фото показали внутренности нового недорогого смартфона Samsung Galaxy A53

Фотографиями изначально поделился портал 91Mobilies. Задняя панель тут окрашена в чёрный цвет. Что касается системы камер, то будет насчитываться четыре модуля. Ожидается, что основной модуль получит разрешение 64 Мп, так же, как у модели A52, а вот сверхширокоугольная камера может стать 32-Мп — улучшению по сравнению с предыдущей моделью.