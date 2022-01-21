На фото показали внутренности нового недорогого смартфона Samsung Galaxy A53

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На фото показали внутренности нового недорогого смартфона Samsung Galaxy A53Выйдет уже скоро
В сеть слили фото компонентов нового недорогого смартфона Samsung Galaxy A53 5G. Стало ясно, что камера у него будет иметь такой же дизайн, как в A52.
Фотографиями изначально поделился портал 91Mobilies. Задняя панель тут окрашена в чёрный цвет. Что касается системы камер, то будет насчитываться четыре модуля. Ожидается, что основной модуль получит разрешение 64 Мп, так же, как у модели A52, а вот сверхширокоугольная камера может стать 32-Мп — улучшению по сравнению с предыдущей моделью.
Как пишет GSMArena, в Samsung Galaxy A53 5G будут использоваться два разных процессора, одним из которых, как ожидается, будет Exynos 1200. Презентация новой модели должна состояться в первом квартале 2022 года, вместе с другими моделями серии Ax3.
Источник: GSMArena