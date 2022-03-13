На фото попал первый в мире смартфон со 150-Вт зарядкой

На фото попал первый в мире смартфон со 150-Вт зарядкойRealme GT Neo3
Ожидается, что устройство будет надёжным смартфоном с новым процессором MediaTek Dimensity 8100, который предложит производительность, аналогичную Snapdragon 888.
К сожалению, на утёкшем фото видно только заднюю часть смартфона. Realme GT Neo3 выйдет в чёрном цвете, а модуль камеры у него будет в левом верхнем углу. Это прямоугольный блок, который состоит из трёх объективов.
Мы уже знаем, что Realme GT Neo3 оснащён довольно большим 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Для селфи тут есть 16-мегапиксельная камера. Что касается камер, то ожидается 50-мегапиксельная Sony IMX 766, 8-мегапиксельная сверхширокоугольная и 2-мегапиксельная для макросъёмки. Телефон станет первым устройством Realme с быстрой зарядкой мощностью 150 Вт. Ёмкость аккумулятора составит 4500 мАч.