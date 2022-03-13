На фото попал первый в мире смартфон со 150-Вт зарядкой

Ожидается, что устройство будет надёжным смартфоном с новым процессором MediaTek Dimensity 8100, который предложит производительность, аналогичную Snapdragon 888.

К сожалению, на утёкшем фото видно только заднюю часть смартфона. Realme GT Neo3 выйдет в чёрном цвете, а модуль камеры у него будет в левом верхнем углу. Это прямоугольный блок, который состоит из трёх объективов.