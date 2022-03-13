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На фото попал первый в мире смартфон со 150-Вт зарядкой

Realme GT Neo3
Недавно Realme подтвердила, что модель Realme GT Neo3 дебютирует в этом месяце. По слухам, он станет первым смартфоном в мире с поддержкой зарядки мощностью 150 Вт. Теперь аппарат попал на фото.
На фото попал первый в мире смартфон со 150-Вт зарядкой

Ожидается, что устройство будет надёжным смартфоном с новым процессором MediaTek Dimensity 8100, который предложит производительность, аналогичную Snapdragon 888.

К сожалению, на утёкшем фото видно только заднюю часть смартфона. Realme GT Neo3 выйдет в чёрном цвете, а модуль камеры у него будет в левом верхнем углу. Это прямоугольный блок, который состоит из трёх объективов.

На фото попал первый в мире смартфон со 150-Вт зарядкой

Мы уже знаем, что Realme GT Neo3 оснащён довольно большим 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Для селфи тут есть 16-мегапиксельная камера. Что касается камер, то ожидается 50-мегапиксельная Sony IMX 766, 8-мегапиксельная сверхширокоугольная и 2-мегапиксельная для макросъёмки. Телефон станет первым устройством Realme с быстрой зарядкой мощностью 150 Вт. Ёмкость аккумулятора составит 4500 мАч.

Источник: Gizchina
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