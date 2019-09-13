На фото продемонстрировали отличия камеры iPhone 11 Pro от iPhone X

Снимками поделилась модель Коко Роша (Coco Rocha). Несмотря на то, что продажи смартфонов стартуют только 20 сентября, у девушки каким-то образом на руках уже оказался iPhone 11 Pro Max. Собственно в своём твите она и написала, чтобы её не спрашивали, как это вышло. И предложила просто оценить разницу между фотографиями.

А она весомая. Фото на iPhone X получилось очень тёмным, с бликами, портящими снимков. iPhone 11 Pro же сделал фотографию яркой, чёткой и без всяких бликов. Конечно, добиться такого результата камере новинки помог искусственный интеллект.