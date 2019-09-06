На IFA 2019 представили первый смартфон с UFS-картами памяти, которые быстрее MicroSD в два раза

Не стоит путать с внутренней памятью стандарта UFS. Первые такие сменные карты памяти представила в 2016 году компания Samsung Electronics. Они выполнены в соответствии со стандартом UFS 1.0 2011 года, но всё равно обеспечивают более высокую скорость передачи данных, чем MicroSD.

В операциях последовательного чтения UFS-карты быстрее в пять раз (скорость достигает 530 МБ/с), а в операциях последовательной записи — в два раза (170 МБ/с). Внешне они более-менее похожи на microSD, но, конечно, требуют других слотов.

Смартфон с такими слотами и представила Hisense. Она утверждает, что это первое такое устройство в мире. С UFS-картами памяти смартфон может записывать видео в разрешении 8K.

На фото первые UFS карты памяти от Samsung