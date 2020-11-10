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На iPhone 12 начала пропадать связь
Помогает перезагрузка смартфона
Пользователи iPhone 12 начали жаловаться на то, что их смартфоны теряют сигнал сотовой сети. Устройства иногда приходится перезагружать, чтобы решить проблему.
Один из владельцев iPhone 12 с 256 ГБ памяти рассказал, что за десять дней использования как минимум восемь раз наблюдал отсутствие сигнала. После перезапуска и восстановления настроек сети всё начинало работать. Что интересно, смартфон иногда не может даже подключиться к Wi-Fi.
Сообщается, что в службе поддержки Apple пользователям, столкнувшимся с проблемой, советуют повторно вставить SIM-карту, обновить настройки оператора и даже прошивку смартфона. То есть, вероятнее всего, проблема является программной.
Стоит отметить, что некоторые пользователи сообщали, что смена SIM-карты, как и обновление до iOS 14.2 не помогали.