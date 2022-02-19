На iPhone 13 Pro сняли фильм о боевых искусствах

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На iPhone 13 Pro сняли фильм о боевых искусствахApple демонстрирует возможности флагмана
Apple продолжает рекламировать возможности своих iPhone по съёмке видео профессионального уровня. Компания наняла корейского кинорежиссера Пак Чхан-ука, известного фильмом «Олдбой» 2003 года, для нового ролика.
Новый фильм Apple короткий, длится всего 20 минут. Он называется «Жизнь как сон» (Life is but a dream). Это фэнтезийный фильм о боевых искусствах, полностью снятый на iPhone 13 Pro.
Apple также выпустила короткий ролик, в котором показала, как Пак и его команда используют iPhone 13 Pro на стабилизаторах. В нём авторы фильма также говорят о кинематографическом режиме iPhone, который искусственно размывает фон позади объекта.
Смартфон оснащён системой камер на 12 Мп: телефото, широкоугольная и сверхширокоугольная. У него есть оптический зум 3× на увеличение и оптический зум 2× на уменьшение.
Источник: GSMArena