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Сегодня 15:54
На iPhone по всему миру перестали запускаться приложения
Всё из-за Facebook
На iPhone по всему миру перестали запускаться приложения. Оказалось, что проблема связана с Facebook.
Сбой касается Spotify, Tinder, Viber, сервисов «Яндекса» и многих других приложений. Пользователи рассказывают, что на Android-смартфонах программы работают, а на iPhone — нет.
Анализ показал, что пострадали приложения, авторизоваться в которых можно с помощью Facebook. Дело в том, что сегодня соцсеть внесла изменения в свой набор инструментов — Facebook SDK. Он интегрирует приложение с соцсетью, передаёт данные о событии из первого в Facebook.
Из-за ошибки приложения просто перестали открываться. Решения проблемы пока нет. Сторонние разработчики сейчас пытаются исправить ошибки на своей стороне. А команда Facebook ещё проблему не решила.