На iPhone по всему миру перестали запускаться приложения

Сбой касается Spotify, Tinder, Viber, сервисов «Яндекса» и многих других приложений. Пользователи рассказывают, что на Android-смартфонах программы работают, а на iPhone — нет.

Анализ показал, что пострадали приложения, авторизоваться в которых можно с помощью Facebook. Дело в том, что сегодня соцсеть внесла изменения в свой набор инструментов — Facebook SDK. Он интегрирует приложение с соцсетью, передаёт данные о событии из первого в Facebook.

Из-за ошибки приложения просто перестали открываться. Решения проблемы пока нет. Сторонние разработчики сейчас пытаются исправить ошибки на своей стороне. А команда Facebook ещё проблему не решила.