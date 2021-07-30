На iPhone пришлась почти половина выручки за все проданные смартфоны в мире

Общая стоимость проданных во втором квартале 2021 года смартфонов составила $96 млрд. Доля Apple в этом пироге составила 41%. Это новый рекорд для компании за квартал. 12 месяцев назад этот показатель был равен 34%.

Аналитики связывают успех Apple в последние месяцы с высоким спросом на iPhone 12 и разумным управлением цепочкой поставок в течение квартала.

Samsung же заняла второе место по выручке с 15-процентной долей. По сравнению со вторым кварталом 2020 года компания потеряла два процента.