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Опубликовано 07 июня 2024, 12:00
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На iPhone с трещиной на дисплее больше не распространяется гарантия

И Apple Watch
Apple внесла изменения в свои правила ремонта и гарантии на iPhone и Apple Watch, в результате чего на единичные трещины на экране больше не распространяется стандартная гарантия.
На iPhone с трещиной на дисплее больше не распространяется гарантия
© Ferra

Ранее на такие повреждения распространялась гарантия, если не было дополнительных видимых повреждений или мест удара. Теперь такой ремонт будет рассматриваться как «случайное повреждение», и пользователи должны будут оплачивать его самостоятельно.

Это изменение политики, о котором было сообщено магазинам Apple и авторизованным поставщикам услуг, устраняет прежнюю «снисходительность», которую проявляли некоторые поставщики услуг, пишут СМИ.

На данный момент новая политика распространяется только на iPhone и Apple Watche, а на единичные трещины на iPad и Mac по-прежнему распространяется стандартная гарантия.

Источник:9to5Mac
Автор:Максим Многословный
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#гарантия