На iPhone с трещиной на дисплее больше не распространяется гарантия

Ранее на такие повреждения распространялась гарантия, если не было дополнительных видимых повреждений или мест удара. Теперь такой ремонт будет рассматриваться как «случайное повреждение», и пользователи должны будут оплачивать его самостоятельно.

Это изменение политики, о котором было сообщено магазинам Apple и авторизованным поставщикам услуг, устраняет прежнюю «снисходительность», которую проявляли некоторые поставщики услуг, пишут СМИ.

На данный момент новая политика распространяется только на iPhone и Apple Watche, а на единичные трещины на iPad и Mac по-прежнему распространяется стандартная гарантия.