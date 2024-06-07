На iPhone с трещиной на дисплее больше не распространяется гарантия

Опубликовано 07 июня 2024, 12:00
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На iPhone с трещиной на дисплее больше не распространяется гарантияИ Apple Watch
Apple внесла изменения в свои правила ремонта и гарантии на iPhone и Apple Watch, в результате чего на единичные трещины на экране больше не распространяется стандартная гарантия.
Ранее на такие повреждения распространялась гарантия, если не было дополнительных видимых повреждений или мест удара. Теперь такой ремонт будет рассматриваться как «случайное повреждение», и пользователи должны будут оплачивать его самостоятельно.
Это изменение политики, о котором было сообщено магазинам Apple и авторизованным поставщикам услуг, устраняет прежнюю «снисходительность», которую проявляли некоторые поставщики услуг, пишут СМИ.
На данный момент новая политика распространяется только на iPhone и Apple Watche, а на единичные трещины на iPad и Mac по-прежнему распространяется стандартная гарантия.