На iPhone сломались уведомления о новых сообщениях

The Verge напоминает, что в прошлом месяце подобную проблему заметили владельцы новых iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max. Однако теперь стало ясно, что баг есть и у пользователей старых айфонов. Поэтому логично предположить, что причины стоит искать в iOS 14.

Как отмечает автор The Verge, ошибка происходит не всегда. Порой уведомления о сообщениях всё же появляются на экране блокировки. Некоторые пользователи заметили, что уведомления приходят нормально, если каждый раз после получения сообщения завершать работу приложения Messages.