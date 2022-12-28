На iPhone теперь можно поменять шрифт, не взламывая устройство

Жуовей Чжан поделился в Twitter своим проектом, который он назвал "пробным приложением". По словам Чжана, разработанное им приложение использует эксплойт CVE-2022-46689 для перезаписи шрифта iOS по умолчанию.

Эксплойт CVE-2022-46689 затрагивает устройства под управлением iOS 16.1.2 или более ранних версий операционной системы и позволяет приложениям выполнять произвольный код с привилегиями ядра. Эксплойт был исправлен в iOS 16.2, которая также устранила ряд других брешей в безопасности, обнаруженных в предыдущей версии iOS.

Чжан объясняет, что процесс должен быть безопасным, поскольку все изменения отменяются после перезагрузки устройства. Тем не менее, разработчик рекомендует пользователям, пробующим приложение, сделать резервную копию своего устройства перед заменой системного шрифта по умолчанию. Он также уточняет, что изменение затрагивает только часть текста на iOS, поскольку в других частях системы используются другие шрифты.

Более подробная информация о проекте, включая его исходный код, доступна на GitHub.