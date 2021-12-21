На какие параметры нужно обращать внимание, если вы хотите купить смартфон с хорошей камерой

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На какие параметры нужно обращать внимание, если вы хотите купить смартфон с хорошей камеройОбъяснил пользователь iXBT.com
Качество камеры смартфона зависит не только от количество мегапикселей, но и от других параметров. Например, от способов фокусировки, наличия оптической стабилизации и пр. Подробнее - в материале на iXBT.com.
При выборе смартфона каждый так или иначе обращает внимание на его камеру. Для некоторых даже она может являться ключевым элементом аппарата. Но не всё так просто. О наиболее важных параметрах, которые определяют, насколько хорошие снимки будет делать камера мобильного устройства, - ниже.
- Мегапиксели и камеры высокого разрешения. Для того чтобы понять, насколько «полезны» мегапиксели, указанные в характеристиках, нужно проделать несколько шагов. Прежде всего, выделить цели, для которых будут использоваться камеры. К примеру, если нужно делать групповые снимки, то понадобится широкоугольный объектив, помимо основного.
При этом нужно понимать: сенсоры одинакового разрешения могут выдавать разные снимки. Чаще всего из производителей здесь встречаются Sony (сенсоры IMX), Samsung (сенсоры ISOCELL), OmniVision.
- Оптическая стабилизация и способы фокусировки. Чтобы снимки и видео при ходьбе или беге получались качественными, нужна стабилизация. Существует оптическая (OIS) и электронная (EIS) стабилизация. Лучше из них работает именно оптическая, так как она позволяет сглаживать колебания на линзе или матрице камеры. Также влияют на фото способы фокусировки: например, если выдержка небольшая, то нужна быстрая фокусировка.
- Сенсоры в комбинированной камере. С точки зрения функциональности можно выделить основной и вспомогательные сенсоры комбинированной камеры. Подобные сенсоры позволяют, например, делать макрофото, широкоугольные снимки и пр.
- Информация о камерах в приложении. Различные утилиты помогут точно узнать, какими сенсорами оснащён смартфон. Пример - приложение Device Info HW.
- Проверка камеры методом тестирования. При тестировании необходимо правильно делать снимки. Прежде всего, нужны фото в максимальном разрешении (найти эту функцию можно на нижней панели, в «шторке» камеры, в параметрах). После этого необходимо проверить результат (свойства, увеличение), а также наличие всех нужных параметров в меню камеры (режимы съёмки, настройки и пр.). Также для тестирования лучше фотографировать в ясную погоду. Нужно перед тем как сделать снимок, сфокусироваться на предмете.
- Свойства файлов фотографий. Для того чтобы их посмотреть, нужно открыть файловый менеджер на самом смартфоне, а затем выбрать «Свойства» в контекстном меню. Так, при максимальном разрешении размер фотографии будет около 8000 х 6000 точек (для камер на 48 МП), 9216 х 6912 точек (для камер на 64 МП). Обычное значение будет составлять 4000 х 3000 либо 4608 х 3456 точек соответственно. Также для флагманских камер на 108 МП разрешение снимков составляет 9024 х 12032 точек, а размер файла - порядка 20 Мб.
Источник: iXBT.com