На какие параметры нужно обращать внимание, если вы хотите купить смартфон с хорошей камерой

При выборе смартфона каждый так или иначе обращает внимание на его камеру. Для некоторых даже она может являться ключевым элементом аппарата. Но не всё так просто. О наиболее важных параметрах, которые определяют, насколько хорошие снимки будет делать камера мобильного устройства, - ниже.

Мегапиксели и камеры высокого разрешения. Для того чтобы понять, насколько «полезны» мегапиксели, указанные в характеристиках, нужно проделать несколько шагов. Прежде всего, выделить цели, для которых будут использоваться камеры. К примеру, если нужно делать групповые снимки, то понадобится широкоугольный объектив, помимо основного.

При этом нужно понимать: сенсоры одинакового разрешения могут выдавать разные снимки. Чаще всего из производителей здесь встречаются Sony (сенсоры IMX), Samsung (сенсоры ISOCELL), OmniVision.

Оптическая стабилизация и способы фокусировки. Чтобы снимки и видео при ходьбе или беге получались качественными, нужна стабилизация. Существует оптическая (OIS) и электронная (EIS) стабилизация. Лучше из них работает именно оптическая, так как она позволяет сглаживать колебания на линзе или матрице камеры. Также влияют на фото способы фокусировки: например, если выдержка небольшая, то нужна быстрая фокусировка.