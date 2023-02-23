На какие параметры нужно обращать внимание при выборе внешнего аккумулятора (Power Bank)И это не только ёмкость
В современном мире появляется всё больше гаджетов, которые работают от встроенного аккумулятора. Но не всегда есть возможность подобные устройства подключать к сети. Спасает в этом случае внешний аккумулятор, то есть Power Bank.
Фото: Logox
При покупке повербанка (внешнего аккумулятора) нужно ориентироваться прежде всего на несколько параметров. Это ёмкость батареи, выходное напряжение и ток, размер и вес, количество портов, дополнительные функции.
Что касается ёмкости батареи, то это как показатель, который определяет, сколько раз вы сможете зарядить свой гаджет. Чем больше эта ёмкость, тем больше зарядов вы получите.
Важную роль также играет напряжение. Лучше всего, если вам не хочется мучиться с расчётами объёма, брать повербанк с запасом 40-60% от того, что необходимого изначально.
@xb100
Если у повербанка есть поддержка быстрой зарядки, то также обращайте внимание на то, поддерживают ли они нужный протокол (Quick Charge, Fast Charge и др.). Итоговая мощность аккумулятора высчитывается из силы тока и напряжения. Если выходная мощность будет больше, чем нужно смартфону, то контроллер ограничит её значения, а если меньше, то увеличится время зарядки.
Размер и вес внешнего аккумулятора зависит от личных предпочтений. Что касается количества портов, то здесь важно, собираетесь ли вы несколько устройств заряжать одновременно. Если да, то нужно понимать, что чем больше гаджетов подключено к повербанку, тем медленнее они в итоге будут заряжаться.
Из дополнительных полезных функций повербанков можно выделить индикацию (некоторые модели даже оснащены дисплеями), Power Delivery (этот протокол особенно понадобится, если вы собираетесь подключать внешний аккумулятор к ноутбукам).