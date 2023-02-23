На какие параметры нужно обращать внимание при выборе внешнего аккумулятора (Power Bank)

При покупке повербанка (внешнего аккумулятора) нужно ориентироваться прежде всего на несколько параметров. Это ёмкость батареи, выходное напряжение и ток, размер и вес, количество портов, дополнительные функции.

Что касается ёмкости батареи, то это как показатель, который определяет, сколько раз вы сможете зарядить свой гаджет. Чем больше эта ёмкость, тем больше зарядов вы получите.

Важную роль также играет напряжение. Лучше всего, если вам не хочется мучиться с расчётами объёма, брать повербанк с запасом 40-60% от того, что необходимого изначально.