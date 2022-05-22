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На каких iPhone перестанет работать и обновляться WhatsApp с осени 2022 г.А если быть точнее, то с 24 октября
WhatsApp планирует в скором времени отказаться от поддержки еще нескольких устройств на базе iOS, поскольку компания больше не будет работать с iPhone под управлением iOS 10 и iOS 11, начиная с осени этого года.
По данным WABetaInfo, компания предупредила пользователей iPhone с iOS 10 или iOS 11 о необходимости обновить свои iPhone, чтобы они и дальше могли использовать WhatsApp после 24 октября.
Если вас волнует вопрос, на каких устройствах сейчас работают iOS 10 и iOS 11, то это iPhone 5 и iPhone 5C. К сожалению, эти телефоны не смогут обновиться до более новой версии ОС.
Учитывая это, владельцы этих iPhone не смогут пользоваться WhatsApp, начиная с октября. Тем, у кого есть iPhone 5s, iPhone 6 или iPhone 6s под управлением iOS 12, пока не стоит беспокоиться, так как компания будет продолжать их поддерживать.