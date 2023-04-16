На каких iPhone скоро перестанут работать почти все приложения

В число затронутых моделей входят iPhone 4, 4s, 5 и более ранние модели. Ожидается, что Apple начнет отключать функции, связывающие смартфоны с сервисами Apple, такими как App Store, облачные сервисы, карты и другие функции, уже в мае.

Кузьменко предупреждает, что эти устройства, по сути, «превратятся в кирпичи», и что перепрошивка устаревших смартфонов не представляется возможным, поскольку ОС жестко привязана к модели и аппаратному обеспечению устройства.

Apple понять можно: интеграция множества сервисов на старых устройствах опасна с точки зрения безопасности (эти устройства намного легче взломать).