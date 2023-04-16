На каких iPhone скоро перестанут работать почти все приложения

На каких iPhone скоро перестанут работать почти все приложенияОпасно ли это
Владельцы старых моделей iPhone на iOS 11 столкнулись с дилеммой: Apple прекратит поддержку этих устройств, фактически сделав их устаревшими, передает “Прайм” со ссылкой на руководителя направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Кузьменко.
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В число затронутых моделей входят iPhone 4, 4s, 5 и более ранние модели. Ожидается, что Apple начнет отключать функции, связывающие смартфоны с сервисами Apple, такими как App Store, облачные сервисы, карты и другие функции, уже в мае.
Кузьменко предупреждает, что эти устройства, по сути, «превратятся в кирпичи», и что перепрошивка устаревших смартфонов не представляется возможным, поскольку ОС жестко привязана к модели и аппаратному обеспечению устройства.
Apple понять можно: интеграция множества сервисов на старых устройствах опасна с точки зрения безопасности (эти устройства намного легче взломать).