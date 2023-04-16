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11:39, 16 апреля 2023
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На каких iPhone скоро перестанут работать почти все приложения

Опасно ли это

Владельцы старых моделей iPhone на iOS 11 столкнулись с дилеммой: Apple прекратит поддержку этих устройств, фактически сделав их устаревшими, передает “Прайм” со ссылкой на руководителя направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Кузьменко.

На каких iPhone скоро перестанут работать почти все приложения

Фото: Unsplash

В число затронутых моделей входят iPhone 4, 4s, 5 и более ранние модели. Ожидается, что Apple начнет отключать функции, связывающие смартфоны с сервисами Apple, такими как App Store, облачные сервисы, карты и другие функции, уже в мае.

Кузьменко предупреждает, что эти устройства, по сути, «превратятся в кирпичи», и что перепрошивка устаревших смартфонов не представляется возможным, поскольку ОС жестко привязана к модели и аппаратному обеспечению устройства.

Apple понять можно: интеграция множества сервисов на старых устройствах опасна с точки зрения безопасности (эти устройства намного легче взломать).

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