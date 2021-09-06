На канале Wylsacom оценили флагманский смартфон Xiaomi Mix 4

Ведущий канала Илья Казаков поделился мнением о новинке компании Xiaomi. Прежде всего, это один из немногих аппаратов на базе процессора Snapdragon 888 Plus. Mix 4 поддерживает функцию быстрой зарядки мощностью 120 ватт, а ещё в его дизайне есть интересная деталь: фронтальная камера расположена под дисплеем.

Далее - о комплектации. В большой чёрной коробке помещается вместе с телефоном силиконовый прозрачный чехол, блок питания (120 ватт), переходник USB-C - Jack 3,5 (для подключения наушников), кабель USB-C/USB-A, скрепка (для открытия разъёма для сим-карты).

Из-за того, что корпус смартфона глянцевый, на нём остаётся много отпечатков (если не надевать чехол). Но этот недостаток, по словам эксперта, компенсируется материалом корпуса: сделан он полностью из керамики. А в другой расцветке (не чёрной) выглядело бы всё ещё лучше.